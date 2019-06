Kommentar zum Nahles-Rücktritt : Die SPD ist am Abgrund und die Groko hängt am seidenen Faden

Die SPD ist am Abgrund und die Groko hängt am seidenen Faden

Meinung Berlin Die SPD steckt mit dem Rückzug ihrer Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles nicht in einer ihrer üblichen Krisen - sie ist in einer Existenzkrise. Auch die große Koalition ist davon betroffen.

An der existenziell bedrohlichen Lage für die Partei von Willy Brandtund Helmut Schmidt ist Nahles freilich nicht alleine Schuld. Ihren Anteil aber hat sie dazu beigetragen, dass alte bundesrepublikanische Gewissheiten für die SPD und damit die Parteienlandschaft der Nachkriegsordnung nicht mehr gelten. Das Hauptproblem der SPD ist, dass sie selbst nicht weiß, wofür sie eigentlich noch gebraucht wird. Anstatt sich um die große soziale Frage unserer Zeit, bezahlbaren Wohnraum, zu kümmern, verkämpft sie sich für eine teure ziellose Rentenpolitik. Anstatt den arbeitnehmerfreundlichen Aufbruch in die digitale Arbeitswelt zu organisieren, halten die Sozialdemokraten an unzeitgemäßen Arbeitszeitrichtlinien fest. Anstatt in Brüssel die Besteuerung großer Internet-Konzerne durchzusetzen, verhindert ihr Finanzminister eben diese. Kurzum: Den Sozialdemokraten fehlen Mut, Kraft und Ideen, auf den Umbruch von Gesellschaft und Arbeitswelt zu reagieren. Nahles selbst hatte nur die alten Rezepte anzubieten, wie ihr Sozialstaatspapier vom Jahresbeginn belegt. Auch deshalb sind die Grünen so stark, weil sie einen Aufbruch verheißen, den die SPD nicht hinbekommt - und auch die Union nicht.