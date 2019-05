Andrea Nahles in der Kritik : „Die Basis ist auf dem Baum“

Düsseldorf SPD-Parteichefin Andrea Nahles’ Rückhalt in der Partei ließ auch vor der Europawahl schon zu wünschen übrig. Das Vorziehen der Abstimmung über den Fraktionsvorsitz erzürnt aber nun die Parteibasis über die Maßen.

Die Genossen seien insbesondere über Nahles‘ als eigenmächtig empfundenes Handeln erzürnt. Obwohl der SPD-Vorstand nach der Europawahl am Montag in zwei Telefonkonferenzen eindeutig festgelegt habe, Inhalte statt Personalien in den Vordergrund zu stellen, habe Nahles sich darüber hinweggesetzt und will nun in der kommenden Woche über den Fraktionsvorsitz neu abstimmen lassen. „Danach war in einigen Verbänden kein Halten mehr“, sagte ein Genosse. Jetzt entwickle sich gerade daraus eine Diskussion um ihre Person mit einer Dynamik, die nicht absehbar sei. Vielerorts werde neben Nahles‘ Rücktritt auch ein Vorziehen des Parteitages gefordert, der über die Halbzeitbilanz der Groko in Berlin abstimmen soll. Zugleich solle es einen Mitgliederentscheid über den Parteivorsitz geben. Auch SPD-Landeschef Sebastian Hartmann hatte bemängelt, dass Absprachen ausgeblieben waren.