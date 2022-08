Bereits mit 18 Jahren war Nahles in die SPD eingetreten und gründete 1989 in ihrem Heimatdorf Weiler in der Eifel einen Ortsverein. 1993 wurde sie Juso-Landeschefin in Rheinland-Pfalz, von 1995 bis 1999 war sie Bundesvorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation. In diesem Amt erwarb sie sich schnell den Ruf einer geschickten Strippenzieherin: Nahles war maßgeblich beteiligt am Sturz des SPD-Vorsitzenden Rudolf Scharping, der auf dem Mannheimer Parteitag 1995 von Oskar Lafontaine abgelöst wurde.