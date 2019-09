„Revolution Chemnitz“ : Online-Durchsuchung gegen Rechtsextremismus gefordert

Berlin Die Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Andrea Lindholz will Behörden Zugang zur verschlüsselten Kommunikation geben und verweist auf den Prozessauftakt gegen die mutmaßlichen Rechtsterroristen der „Revolution Chemnitz“.

Sie verwies darauf, dass die Gruppe „Revolution Chemnitz“ nur wegen eines Zufallsfundes aufgeklärt worden sei. Zu Beginn des Prozesses gegen die acht Männer im Alter von 21 bis 32 Jahren sprach Generalbundesanwalt Peter Frank von einem der „bedeutendsten Verfahren im Bereich Rechtsterrorismus“. Den Angeklagten wird zur Last gelegt, in einer Chatgruppe einen Umsturz der demokratischen Ordnung mit Waffen geplant und dabei auch die Tötung von Menschen in Kauf genommen zu haben. Sie hätten bereits die Preise von Waffen in Erfahrung gebracht und am 3. Oktober vergangenen Jahres zuschlagen wollen. In einem „Probelauf“ hätten sie am 14. September 2018 in Chemnitz Personen bedroht und verfolgt. Ein Mann habe eine Platzwunde am Kopf erlitten.