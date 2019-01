"Patrioten" treten bei Landtagswahl an: André Poggenburg verlässt die AfD und gründet eine neue Partei

Berlin Der ehemalige Partei- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, hat eine neue Partei mit Namen "Aufbruch deutscher Patrioten - Mitteldeutschland" gegründet. Der neuen Partei haben sich auch weitere enttäuschte AfD-Mitglieder angeschlossen.

Diese soll im Herbst bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg antreten, wie die Zeitung "Die Welt" (kostenpflichtiger Artikel) berichtete. Am Donnerstag hatte Poggenburg seinen Austritt aus der AfD erklärt.

Poggenburg gehört dem rechten Flügel der AfD an. Er trat im vergangenen März von seinen Ämtern als AfD-Landes- und Fraktionschef in Sachsen-Anhalt zurück. Zuvor hatte er in einer Aschermittwochsrede Mitglieder der Türkischen Gemeinde in Deutschland als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" diffamiert. Zuletzt wünschte er "den Mitbürgern unserer Volksgemeinschaft ein gesundes, friedliches und patriotisches 2019".