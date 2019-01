Poggenburg verlässt AfD: Rechter, als die AfD erlaubt

Berlin André Poggenburg aus Sachsen-Anhalt ist aus der AfD ausgetreten. Seine neue Partei will sich an „Patrioten“ wenden.

Zimperlich war André Poggenburg nie. Beim Politischen Aschermittwoch im vergangenen Jahr griff der AfD-Rechtsaußen aus Sachsen-Anhalt ganz tief in die Tabu-Schublade. In Deutschland lebende Türken verunglimpfte er als „Kümmelhändler“ und „Kameltreiber“, die sich „dort hinscheren sollen, wo sie hingehören, und zwar weit, weit, weit hinter den Bosporus – zu ihren Lehmhütten und Vielweibern“. Seine Anhänger im Saal johlten, applaudierten stehend: Endlich spricht es einer aus. Die Parteispitze in Land und im Bund distanzierte sich umgehend davon. Der AfD-Bundesvorstand mahnte Poggenburg umgehend ab. Der einstige AfD-Star, der seine Partei 2016 aus dem Stand mit 24,3 Prozent in den Landtag in Magdeburg geführt hatte, gab in der Folge seine Ämter als Fraktionschef und Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt ab. Und provozierte munter weiter, am liebsten steil über rechts.