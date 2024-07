Analyse des EU-Rechnungshofs EU-Wasserstoffziele werden wohl nicht erreicht

Europa erreicht seine Wasserstoffziele einer Analyse des EU-Rechnungshofs zufolge voraussichtlich nicht. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette gebe es noch Probleme, schreiben die EU-Prüfer mit Sitz in Luxemburg in einem Bericht. „Es drohen der Verlust von Wettbewerbsfähigkeit in Schlüsselindustrien und neue strategische Abhängigkeiten“, warnen die Prüfer. Auch in Deutschland waren Experten zuletzt besorgt über den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft in der Bundesrepublik. Der Standort laufe Gefahr, im internationalen Vergleich den Anschluss zu verlieren, warnte der nationale Wasserstoffrat jüngst.