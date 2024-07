Pöbeleien im Hohen Haus Ampel plant höheres Ordnungsgeld im Bundestag

Nachdem die Zahl der Ordnungsrufe über zwei Jahrzehnte relativ niedrig war - in den ersten zwölf Regierungsjahren von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) waren es nur fünf - gab es seit 2017 mit dem Einzug der AfD in den Bundestag einen deutlichen Anstieg: Laut einer aktuellen Bundestagsstatistik gab es seit Beginn dieser Legislaturperiode Ende 2021 etwa 100 Ordnungsrufe, mit denen das Präsidium Mitglieder des Bundestags, „wenn sie die Ordnung verletzen, mit Nennung des Namens zur Ordnung“ ruft. In der vierjährigen Wahlperiode davor waren es knapp 50.