Scharfe Kritik an Straßenblockaden : Wie die Ampel Essen vor dem Müll retten will

Zu viele Lebensmittel wandern in die Mülltonne. Dagegen will die Ampel-Koalition jetzt vorgehen. Seit Wochen wird gegen die Verschwendung mit Blockaden protestiert. Foto: dpa/Patrick Pleul

Analyse Berlin Mit den Straßenblockaden von Aktivisten geht die Politik hart ins Gericht. Gegen die Verschwendung von Lebensmitteln will aber auch die Ampel jetzt vorgehen - einmal mehr gerät das Mindesthaltbarkeitsdatum ins Visier der Experten.

Der Ton aus der Politik wird schärfer. „Die Aktivisten müssen ihre Blockaden umgehend einstellen. Sie gefährden damit andere und konterkarieren ihre Ziele“, so der Vize-Vorsitzende des Ernährungsausschusses, Gero Hocker (FDP), am Montag zu unserer Redaktion. Er werde keine Gespräche mit den Aktivisten führen, „so lange sie solche erpresserischen Aktionen fahren. Da gehen bei mir alle Schotten runter.“ Andere Politiker wollen trotzdem mit den Vertretern der Bewegung „Aufstand der letzten Generation“ reden. Zugleich wird immer klarer, wie die Ampel künfitg Essen vor der Mülltonne retten will – auch das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Produkte gerät jetzt ins Visier.

Nachdem die Bundesregierung erneut ein Ultimatum verstreichen ließ, blockierten die Aktivisten am Montag wieder Straßen, unter anderem mehrere Hauptadern des Hamburger Hafens. Bisher, so die Organisatoren, habe es rund 60 solcher Blockaden gegeben, über 200 mal seien Protestler von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Die Aktivisten verlangen von der Ampel ein „Essen-retten-Gesetz“, mit dem verbindlich die Vernichtung von Lebensmitteln verboten werden soll, so sie noch brauchbar sind. Dahinter steckt aber das größere Thema Klimawandel, zu dem die Lebensmittelverschwendung einen Beitrag leiste. Gerade in der Hansestadt seien die Auswirkungen der Klimakatastrophe bald nicht mehr zu übersehen, begründete die Sprecherin der Protestler, Carla Hinrichs, die Aktionen in Hamburg.

Die Blockaden müssten unterbunden und die Blockierer zur Rechenschaft gezogen werden, so der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Günter Krings (CDU). Das Vorgehen sei illegal und unangemessen. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch, auch für Ernährungspolitik zuständig, sagte auf Nachfrage, Demonstrationen gehörten zu einer Demokratie. „Aber es gibt Grenzen, die es zu beachten gilt. Offenkundig haben das Teile der Bewegung bislang nicht verstanden.“ Anders als der Koalitionspartner FDP wollen die Sozialdemokraten aber auf einen Dialog nicht verzichten. Nach Informationen unserer Redaktion soll es am Mittwoch ein Gespräch der ernährungspolitischen Sprecherin der SPD, Susanne Mittag, mit Vertretern der Aktivisten geben.

Der Druck auf die Ampel, Maßnahmen gegen die Lebensmittelverschwendung auf den Weg zu bringen, wächst freilich. Man arbeite derzeit in der Koalition daran, so Miersch. „Dabei haben wir auch private Haushalte im Blick, dort werden die meisten Nahrungsmittel weggeworfen. Aber auch Handel und Industrie müssen noch mehr gegen Verschwendung tun.“ In einem Positionspapier hatte die SPD bereits im Mai 2020 ein Verbot für den Handel angekündigt, noch brauchbares Essen einfach wegzuwerfen. Die Tafeln müssten davon dann „prioritär“ profitieren und zugleich in die Lage versetzt werden, „den wachsenden Bedarf und die Weitergabe von Lebensmitteln an immer mehr Bedürftige personell und finanziell zu bewältigen“. Das Papier ist aus Sicht der SPD nun Grundlage für die weiteren Beratungen innerhalb der Koalition.

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) ließ am Montag wissen, er rate dazu, mit den Protesten nicht denen Steilvorlagen zu geben, „die möglichst wenig Klimaschutz wollen“. Er empfehle auch einen Blick in den Koalitionsvertrag. „Da haben wir nämlich zusammen mit SPD und FDP bereits vereinbart, die Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen – und zwar auch dort, wo sie vor allem stattfindet.“ Dazu sei er mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) im Gespräch, wiederholte Özdemir. Im Koalitionsvertrag heißt es allerdings lediglich, man wolle die Verschwendung „verbindlich branchenspezifisch reduzieren“.

Für FDP-Experte Hocker ist klar: „Wir müssen umfassend beim Verbraucher ansetzen, bei dem der größte Teil der Verschwendung stattfindet.“ Die Menschen sollten sich wieder mehr auf ihre Sinne verlassen können bei der Bewertung, ob Lebensmittel noch genießbar seien. „Dazu gehört für mich auch, das Mindesthaltbarkeitsdatum verständlicher zu gestalten.“

(has)