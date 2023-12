Zum Schutz von Kommunen und Bewohnern Ampel will gegen Abzocke mit Schrottimmobilien vorgehen

Unterdessen herrscht Frust bei Immobilien- und Mieterverbänden mit Blick auf das zurückliegende Jahr. Ihre Forderung: 2024 muss die Ampel-Koalition Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen, um die Situation für seriöse Immobilieneigentümer und Mieter zu verbessern. So sagte der Präsident von „Haus und Grund“, Kai Warnecke, auf Anfrage: „Heizungsgesetz, Grundsteuer, steigende Zinsen und Baukosten, ein gescheiterter Baugipfel mit wenig Ergebnissen, die inzwischen wieder kassiert wurden: 2023 war ein Jahr der großen Verunsicherung für Eigentümer.“ Statt pragmatischer Lösungen habe es ideologiegetriebene Politik an der Realität vorbei gegeben. Die Herausforderungen seien mit dem Jahreswechsel nicht gelöst. „Deshalb mein Appell an die Politik: 2024 muss eine Atempause für Eigentümer werden. Keine weiteren Belastungen, stattdessen praxisorientierte Konzepte und endlich die zugesagte Unterstützung“, so Warnecke.