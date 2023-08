Medienbericht Über diese Schritte zum Bürokratieabbau spricht die Ampel gerade

Die Bundesregierung plant einem Bericht des „Handelsblatts“ zufolge insgesamt 28 Maßnahmen zum Bürokratieabbau. Wie die Zeitung in ihrer Mittwochausgabe unter Berufung auf ein Eckpunktepapier der Ampel-Koalition berichtet, soll bei der Kabinettsklausur in Meseberg unter anderem beschlossen werden, dass Hotels künftig deutsche Gäste keinen Meldeschein mehr unterzeichnen lassen müssen. Zudem soll bei „zivilrechtlichen Bedarfen“ mehr digitale Technologie erlaubt sein: So soll etwa die Kündigung eines Mietvertrags künftig auch elektronisch übermittelt werden können.