Streit um Haushalt für 2024 „Steuererhöhungen wird es nicht geben“ - Lindner stichelt gegen Habeck

Bei den Grünen schrillen deshalb die Alarmglocken: „Das muss schon verwundern, dass SPD und FDP mehr für die Bundeswehr ausgeben wollen und das Finanzministerium große Steuersenkungen im Frühjahr plant“, heißt es in Parteikreisen. Beides stehe nicht im Koalitionsvertrag. Von den Grünen dort verankerte Vorhaben wie die Kindergrundsicherung seien dagegen in den vom Finanzministerium vorgelegten Eckwerten überhaupt nicht eingeplant. Auch die frühere Verabredung, dass für jeden Euro mehr für Verteidigung im gleichen Umfang mehr Geld in die Entwicklungspolitik fließen solle, finde sich nicht wieder. Zwei Tage nach der Berlin-Wahl schlug Habeck daher in seinem Brief vor, dass man in der Ampel auch darüber beraten solle, „wie wir Einnahmen verbessern“. Man müsse „neue und alternative Wege“ finden, um politische Projekte zu verwirklichen und die Schuldenbremse einzuhalten. Da noch keine Vorschläge auf dem Tisch lägen, „können wir die Eckwerte (für den Haushalt 2024) so auch nicht akzeptieren“. Dies stieß in der Wirtschaft auf Kritik. „Dieser ungewöhnliche Vorgang ist ein Alarmsignal für all jene, die sich Tag für Tag engagieren, um ihr Unternehmen in diesen schweren Zeiten am Laufen zu halten“, kritisierte Reinhold von Eben-Worlée, Präsident der Familienunternehmer.