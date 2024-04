Schwangerschaftsabbrüche Balance fürs Leben

Darum ist es fahrlässig, dass die Ampel-Koalition eine Debatte anstößt, die realistischerweise in dieser Legislatur zu keiner politischen Lösung mehr führt, damit aber die deutsche Balance-Lösung in Frage stellt. Auf der einen Seite stehen Freiheitsrechte. Eine ungewollte Schwangerschaft austragen zu müssen oder in die Rolle der Mutterschaft gezwungen zu werden, ist ein extremer Eingriff in die Selbstbestimmung und kann für die Betroffenen zerstörerisch wirken. Auf der anderen Seite steht das Recht zu leben. Frauen, die eine Schwangerschaft abbrechen, entscheiden sich dagegen, „ein neues menschliches Wesen hervorzubringen, das in der sozialen Welt einen Platz einnehmen könnte“, wie der Soziologe Luc Boltanski formuliert. Darin steckt eine Bedrohung für jeden Menschen. Fristenlösung und Beratungspflicht sind der Versuch, beiden nachvollziehbaren Positionen Rechnung zu tragen.