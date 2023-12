Zwischenziel verpasst Rennt der Ampel beim Haushalt die Zeit davon?

Voraussetzung ist aber eine grundlegende politische Einigung. Und auch dafür muss erst einmal Zeit frei gemacht werden. Denn die Kalender des Kanzlers und der Minister sind voll - auch wenn Habeck auf seine, für diese Woche geplante Reise zur Weltklimakonferenz in Dubai verzichtete. Lindner wird am Donnerstagnachmittag zum Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel erwartet. „Stand jetzt wird er fahren“, sagte eine Sprecherin seines Ministeriums am Mittwochmittag. Ab Freitag trifft sich die SPD dann zu ihrem dreitägigen Bundesparteitag - Scholz soll dort am Samstag reden.