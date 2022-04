Reaktionen auf Kriegsverbrechen in Butscha : Schwer unter Druck

Meinung Berlin Nach den Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha bereitet der Westen verschärfte Sanktionen gegen Russland vor. Die Ampel-Regierung gerät in Zugzwang - was muss man Wladimir Putin noch entgegensetzen?

Die Bilder der Gräueltaten von Butscha sind kaum zu ertragen. Es sind Kriegsverbrechen gegen wehrlose Zivilisten in einem Krieg, den Russlands Präsident Wladimir Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine am 24. Februar begonnen hat. Das Leid ist übergroß, der Pfad zurück in die zivilisierte Welt scheint für Putins Russland derzeit kaum noch zu beschreiten sein.

Was kann die deutsche Politik dem noch entgegensetzen? Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trat am Sonntag vor die Presse und kündigte weitere Sanktionen gegen Russland im Kreise der europäischen Verbündeten an. Und sprach von weiteren Waffenlieferungen aus Deutschland in die Ukraine.

Hier muss Deutschland deutlich nachlegen, auch bei schweren Waffen. Die Warnung vor einer Eskalation der militärischen Situation in der Ukraine hat sich bereits erübrigt. Es gilt, schnell zu klären, warum sich Lieferungen verzögern, oder gar ausbleiben. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht wirkt als hätte sie die Lage nicht im Griff. Weder kommunikativ, noch logistisch. Wenn die SPD-Politikerin ihr Haus nicht bestellen kann, dann ist sie falsch an diesem Platz - was mittlerweile auch Grünen-Politiker öffentlich aussprechen. Kanzler Scholz sollte sich das nicht allzu lange anschauen.

Der Druck angesichts der Bilder aus Butscha wächst, auch die russischen Energielieferungen nach Deutschland auf den Prüfstand zu stellen. Vereinzelte Politiker in der Ampel fordern das bereits, auch in der EU mehren sich Stimmen, einem russischen Gasembargo nicht im Weg zu stehen. Polen etwa weist mit dem Finger nach Deutschland - und will selbst die russischen Importe zum Jahresende hin beenden.

Ein überstürztes Handeln wäre falsch und würde das eigene Land zum Nachteil aller schwächen, so die Argumentation der Regierung. Die Begründung ist nicht von der Hand zu weisen - und hätte eben auch Auswirkungen auf Deutschlands Rolle als größter Nettozahler der EU.

Für die Protagonisten, den Kanzler, den Wirtschafts- und den Finanzminister, wird allerdings der moralische Druck angesichts der Gräuel immer größer. Doch wenn sie sich für diesen Weg entschieden haben, um Schaden vom eigenen Land abzuwenden, dann sollten sie ihn immer wieder gut begründen. Und eine Alternative erarbeiten. Denn bisher haben die westlichen Sanktionen Putin von gar nichts abgehalten.

(mün)