Rentenzoff in der Regierung Bei der Ampel stehen die Signale auf Rot

In der Wirtschaft jedoch war das Rentenpaket II von Anfang auf Ablehnung gestoßen. Und nicht nur da: In der FDP ist man trotz der geplanten Aktienrente unzufrieden. So zog Lindner jetzt die Notbremse. Auch deshalb, weil er von seinen Kabinettskollegen Einsparungen eingefordert hatte, die nicht kamen. Der Finanzminister ist politisch deutlich ernüchtert, ja frustriert. Der Kanzler wiederum kann sich einen Stopp beim Rentenpaket politisch nicht erlauben, er verlöre an Glaubwürdigkeit. Was das alles für die Haushaltsberatungen und den Zusammenhalt in der Koalition bedeutet: Nichts Gutes!