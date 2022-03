Hohe Energiepreise wegen Ukraine-Krieg : SPD will Bürger stärker entlasten als geplant

Regierung und Opposition streiten über den Weg, wie die Energiepreise gesenkt werden sollen. Nun könnte das bereits beschlossene Entlastungspaket aufgeschnürt werden. Foto: dpa/Felix König

Exklusiv Berlin Die Energiepreise steigen. Doch an eine Senkung der Mehrwertsteuer, wie die Union fordert, will die Ampel nicht ran. Stattdessen soll nun das bereits beschlossene Entlastungspaket verbessert werden. Das kündigt die SPD an.