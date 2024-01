Familiäre Finanzen Ampel prüft in nächsten Wochen weitere Kindergelderhöhung

Die Ampel-Regierung will in den nächsten Wochen prüfen, ob auch das Kindergeld erneut angehoben werden muss. Es müsse geklärt werden, welche Auswirkungen Inflation und Lohnentwicklung auf den Kinderfreibetrag hätten, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Sollten hier Anpassungen nötig sein, müsse regierungsintern auch abgestimmt werden, ob das Kindergeld ebenfalls zu erhöhen sei.