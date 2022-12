Reform des Staatsangehörigkeitsrechts Sprachkenntnisse sind der Schlüssel zur Integration

Im Gegensatz zur Frage der doppelten Staatsbürgerschaft, die so polarisiert, dass die Union mit einer Unterschriftenaktion dagegen 1999 die Wahl in Hessen gewann und die AfD sie am liebsten ganz abschaffen würde, scheinen andere Punkte wenig strittig. Angehörige der sogenannten Gastarbeitergeneration, die seit 30, 40 oder 50 Jahren in Deutschland leben, etwa nicht mehr mit einem schriftlichen Sprachtest zu drangsalieren. Stattdessen soll als ausreichend gelten, sich mündlich gut verständigen zu können. Auch Wissenstests soll diese Gruppe nicht ableisten müssen, um an einen deutschen Pass zu kommen. Die Details des Referentenentwurfs aus dem Innenministerium werden jetzt zu diskutieren sein, bevor im Kabinett und erst dann im Bundestag darüber abgestimmt wird.