Krise in der Ampel Wo ist der Kanzler?

Kritik wird hinter den Kulissen nun laut am Chef des Kanzleramtes, Wolfgang Schmidt. Der SPD-Politiker hätte als Architekt der Ampel die losen Enden rund um den Kabinettsbeschluss zusammenführen, den Eklat unbedingt verhindern müssen, heißt es. Aber er habe seine politische Autorität nicht genutzt. Dass der Kanzler, der vergangene Woche tagelang beim G7-Gipfel in Japan und anschließend in Südkorea weilte, sich selbst einmische, sei nicht nötigt. Aber es hätte jemand mit seiner Autorität sein müssen. Es ist dann schließlich an SPD-Chef Lars Klingbeil Mitte der Woche in einem TV-Auftritt die politischen Scherben aufzusammeln; eine eher undankbare Aufgabe.