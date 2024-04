Treffen des Koalitonsausschusses Das Ende der Doppelspitzen

Analyse | Berlin · Der Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP tagt in diesen Apriltagen zum ersten Mal im Jahr 2024. Für eine Koalition in der Krise ist das ziemlich bemerkenswert. Zu besprechen gibt es eigentlich viel. Warum das Gremium nicht besonders beliebt ist und was Doppel-Spitzen damit zu tun haben.

10.04.2024 , 16:53 Uhr