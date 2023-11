Nach dem Verfassungsurteil Die Ampel-Koalition ist angeschlagen und ratlos

Die Ampel-Vertreter sind an diesem Donnerstag fest entschlossen, diese Krise zu meistern. Vom Zeitplan für den Haushaltsbeschluss will sie sich durch Merz und Co. nicht abbringen lassen. Der Etat für 2024 soll vom Haushaltsausschuss wie geplant bis Freitagmorgen abschließend beraten werden. Schließlich tangiere das Urteil nicht den Etat, sondern nur den KTF, argumentiert SPD-Chefhaushälter Rohde. Allerdings soll der Etat nach einer Expertenanhörung zum Urteil „formell“ nun doch erst in einer Woche vom Ausschuss beschlossen werden. Theoretisch kann er also in den kommenden Tagen doch wieder komplett neu aufgerollt werden: Es bleiben bewegte Tage in Berlin.