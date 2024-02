Ampel gibt Plan auf „Rasse“ wird nicht aus Grundgesetz gestrichen

Die Ampel hatte vereinbart, das Wort aus Artikel 3 des Grundgesetzes zu entfernen. So war es auch im Koalitionsvertrag unter dem Punkt „Rassismus bekämpfen“ festgehalten worden. In der Koalition wurde betont, man folge den Bedenken des Zentralrates der Juden. „Die Einwände und Hinweise sind richtig.“ Der Präsident des Zentralrates, Josef Schuster, hatte kürzlich unter anderem erklärt, er sei gegen die Streichung, weil das Wort an die Verfolgung und Ermordung von Millionen Menschen, „in erster Linie Jüdinnen und Juden, an die Schrecken der Schoa“ erinnere.