Reform noch in diesem Jahr : Ampel-Fraktionen bringen neues Wahlrecht auf den Weg

Berlin Die Zeit drängt, bis Jahresende soll das neue Wahlrecht stehen. Damit will die Ampel verhindern, dass der Bundestag sich immer weiter aufbläht. Doch es gibt massive Vorbehalte bei der Union. Und nun?

Der SPD-Obmann in der Reformkommission, Sebastian Hartmann, verteidigt die Ampel-Pläne und den Zeitdruck. „Um den Koalitionsvertrag erfüllen zu können, der eine Gesetzesänderung noch in diesem Jahr vorsieht, müssen die Ampel-Fraktionen in dieser Woche zustimmen“, sagte er. Außerdem muss die Kommission ihren Zwischenbericht vorlegen. Im September muss die Reform dann erstmals im Parlament beraten werden, damit wir bis Jahresende ein neues Gesetz haben“, so der SPD-Politiker. Verfassungsrechtlichen Bedenken sehe er gelassen entgegen. „Sollte es zu einer Verfassungsklage kommen, können wir auf umfangreiche Beratungen mit ausgewiesenen Verfassungs- und Wahlrechtsexperten zurückgreifen und in den Verfahren gut argumentieren“, sagte Hartmann. Man ändere das Wahlrecht nicht, damit die eigenen Parteien oder Abgeordneten besser wegkämen. „Wir ändern das Wahlrecht, weil der Bundestag mit zunehmender Größe an die Grenzen seiner Arbeitsfähigkeit kommt. Das ist nicht im Interesse der Wählerinnen und Wähler“, so Hartmann.