Union und Ampel-Einigung „Macker“ Merz will die Finger in die Wunden legen

Was überhaupt umgesetzt wird, steht aus Sicht der Union ohnehin noch in den Sternen. Wirtschaftsexperte Tilman Kuban (CDU) sagte unserer Redaktion: „Agrardiesel, Abschiebungen, Schuldenbremse - der Kanzler-Kompromiss hat nicht einmal die ersten 24 Stunden überlebt und wird schon wieder durch Streit in der Ampel überlagert.“ Man stehe weiter bereit, Probleme zu lösen. Wer aber in der Krise Steuern und Abgaben erhöhe, „bringt Deutschland nicht voran, sondern in den Abwärtsstrudel. Das kann und wird die Union nicht mitmachen“, betonte Kuban.