Einigung der Ampel Die Kurve gekriegt und doch beschädigt

Denn die grundsätzliche Einigung kam erst am frühen Morgen. Es ging in den letzten Tagen um nichts weniger als den Fortbestand der Regierung, das war allen Beteiligten im Kanzleramt klar. Gerüchte über das Aus der Ampel hatten noch am Dienstag im Bundestag die Runde gemacht. Da ließen sich bereits bizarre Polit-Szenen beobachten. Während sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in einem kurzen Pressegespräch vor dem Fraktionssaal hin und her wand, um die Fragen nach dem Haushalt möglichst nicht oder nur oberflächlich-sarkastisch zu beantworten, philosophierte Oppositionsführer Friedrich Merz parallel vor dem Unions-Fraktionssaal über ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Frage, ob die Union denn nun wirklich in eine Regierung eintreten würde. Von Endspiel war aber bald schon keine Rede mehr, sondern eher vor dem entscheidenden Elferschuss beim Elfmeterschießen.