Ampel-Einigung beim Haushalt Sie bleiben die Drei von der Zankstelle

Die Quittung, die die Ampel-Parteien auch für das Haushaltstheater bekommen werden, wird bald serviert. Am 1. September wird in Sachsen und Thüringen gewählt. SPD, FDP und Grünen wird schon jetzt eine satte Niederlage vorhergesagt, was für neue Turbulenzen sorgen dürfte. Die Schwäche der Ampel-Parteien ist auch ein Grund dafür, warum gerade in den beiden Freistaaten die Mehrheitsfindung so kompliziert werden wird – denn die Stärke von AfD und BSW resultiert ebenso aus dem Berliner Hickhack. Beide Lager sammeln nicht nur, aber auch die Frustrierten ein, die über die Vorgänge im Bund nur noch den Kopf schütteln.