Erstes Treffen nach Osterferien Ampel berät am Mittwoch über Zusammenarbeit

Derzeit gibt es Konflikte bei einer Reihe von Themen. So fordert die FDP etwa Änderungen an dem vom Kabinett bereits beschlossenen Konzept der Kindergrundsicherung. Bei den Haushaltsberatungen muss geklärt werden, woher zusätzliches Geld für die Verteidigung kommen soll. Die SPD lehnt Einsparungen im Sozialbereich ab. Bis zum 19. April sollen laut Finanzministerium die einzelnen Ministerien ihre Ausgabenwünsche umreißen, aber auch Sparvorschläge machen. Das Kabinett soll am 3. Juli dem Budgetentwurf für 2025 zustimmen. Ab September soll der Bundestag dann über den Entwurf beraten und ihn bis Ende November beschließen. Für die Union macht Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion, klar, dass sie nicht für die Einrichtung neuer Sondervermögen oder eine Aussetzung der Schuldenbremse zur Verfügung steht. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte im ZDF eine Aussetzung der Schuldenbremse mit Blick auf Verteidigungsausgaben gefordert. Für eine rechtssichere Lösung wäre die Zustimmung der Opposition nötig.