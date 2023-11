Ampel-Beben Lindner greift durch und entlässt Scholz-Vertrauten Gatzer

Es war bereits deutlich zu beobachten, dass Lindner sich nach dem Urteil von Gatzer entfremdet hatte. Am Freitag nun zog der FDP-Finanzminister die Reißleine. Es ist ein Zerwürfnis, das tiefere Auswirkungen auf die Koalition haben dürfte und bis ins Kanzleramt reicht. Der FDP-Vorsitzende machte sehr deutlich, dass mit ihm nicht mehr alles zu machen sein wird in der Koalition, was den Haushalt betrifft. Die Notlage auch für das Jahr 2024 zu erklären, wie es SPD und Grünen so vorschwebt, trifft bei Lindner auf Unverständnis. Gatzers Entlassung ist somit auch ein Warnsignal an die Koalitionspartner. Noch ist unklar, welche Nachbeben es in der Koalition geben wird.