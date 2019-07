Amazons Sprachassistent : Bundestags-Gutachten warnt Eltern vor „Alexa“

Berlin Amazons Sprachassistent „Alexa“ verfügt über ein Elefantengedächtnis. Die Aufzeichnung der Sprachbefehle und die Speicherung in der Cloud wird von Datenschützern kritisch gesehen. Ein Gutachten des Bundestags wirft nun neue Fragen auf.

Die Antwort der Rechtsexperten im Bundestag fiel zwiespältig aus. Zum einen bescheinigte der Wissenschaftliche Dienst dem US-Konzern, sich an zentrale Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu halten. Das betrifft die Frage, ob Amazon die Anwender ausreichend über die Datenverarbeitung informiert und nach ihrer Einwilligung fragt. In einem anderen Bereich sehen die Experten aber Probleme.

Das Bundesinnenministerium fühlt sich in der Sache nicht zuständig. Ein Sprecher erklärte auf Anfrage: „Die Nutzung der Sprachassistenten betrifft Datenverarbeitungen durch nichtöffentliche Stellen.“ Für diese lasse die Datenschutz-Grundverordnung der EU den nationalen Gesetzgebern so gut wie keinen Regelungsspielraum.

Die „Alexa“-Software sendet erst dann Sprachdaten an Amazon, wenn der Nutzer ein Aktivierungswort ausspricht - zur Auswahl stehen „Alexa“, „Computer“, „Echo“ oder „Amazon“. Im Regelfall sind die aufgezeichneten Sprachhappen nur wenige Sekunden lang. Man kann mit „Alexa“ aber auch Sprachnachrichten verschicken, die natürlich auch sensiblere Themen berühren können. Für Schlagzeilen sorgte im Mai 2018 eine Panne, bei der „Alexa“ - ausgelöst durch eine Serie von Hörfehlern - die Unterhaltung eines Paares in den USA aufgenommen und versehentlich an Dritte verschickt hatte.

In die Kritik geriet Amazon auch im vergangenen Dezember, als „Alexa“-Sprachaufzeichnungen in die Hände eines Unbefugten gelangten. Ein Anwender hatte den Konzern um Auskunft zu seinen bei Amazon gespeicherten Daten nach der DSGVO gebeten. Amazon stellte ihm zwei Monate später die Daten bereit, darunter auch Audiodateien, die offenbar von einem anderen Nutzer stammten. Es selbst hatte noch nie „Alexa“ genutzt. Dieser Vorfall löste bei der Stiftung Datenschutz harsche Kritik aus: „Wir wollen nicht technikfeindlich wirken, doch wir sagen ganz entschieden: Wer - anscheinend nicht ausgereifte - Systeme wie „#Alexa“ & Co. in sein engstes Lebensumfeld lässt, der gefährdet seine #Privatsphäre.“