Gehaltserhöhung statt Corona-Zulage : Verdi ruft Amazon-Mitarbeiter zu zweitägigem Streik auf - auch in NRW

Berlin Seit Jahren kämpft die Gewerkschaft Verdi für einen Tarifvertrag für Tausende Amazon-Mitarbeiter. Nun bringt ausgerechnet die Pandemie einen Anlass, den Forderungen per Streik Nachdruck zu verleihen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Online-Versandhändlers Amazon in mehreren deutschen Versandzentren zum Streik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen in Leipzig, Bad Hersfeld, Rheinberg, Werne, Graben bei Augsburg und Koblenz sollen an diesem Dienstag beginnen und zwei Tage dauern, wie die Gewerkschaft mitteilte. Verdi fordert, die zwischenzeitlich gezahlte Corona-Zulage für die Beschäftigten in eine dauerhafte tariflich abgesicherte Gehaltserhöhung umzuwandeln.