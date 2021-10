Altmeier sieht keine Lieferengpässe : Versorgung mit Erdgas ist im Winter gesichert

Berlin Die Versorgung Deutschlands mit Erdgas ist nach den Worten des scheidenden Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier kein Problem.

„Wir werden in diesem Winter Versorgungssicherheit haben“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch bei der Vorstellung der Herbstprognosen der Bundesregierung in Berlin. „Die Gasspeicher sind inzwischen wieder ordentlich gefüllt.“ Die Situation sei besser als 2015. Er gehe deshalb davon aus, dass die Versorgungssicherheit „auf hohem Niveau“ auch in diesem Jahr weiter gewährleistet sei und es nicht zu Lieferengpässen im Winter komme.