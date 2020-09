Rede bei Parteitag : Altherrenwitz über Teuteberg? Lindner erntet Kritik im Netz

Berlin Nicht mal ein Viertel der FDP-Mitglieder sind Frauen, die Partei kann ihr Image als Männerpartei nicht abschütteln. Ein verunglückter Witz auf dem Parteitag illustriert das Problem.

FDP-Chef Christian Lindner hat sich mit einer an die bisherige Generalsekretärin Linda Teuteberg gerichteten Bemerkung im Netz den Vorwurf des Altherrenwitzes eingehandelt. Lindner sagte am Samstag in Berlin bei seiner Rede auf dem Bundesparteitag: „Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich hab' mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben.“ Auf das Gelächter im Saal sagte er weiter: „Ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage. Nicht was ihr jetzt denkt.“