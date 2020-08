Altersbericht der Bundesregierung : Warum Opa online ist, Oma aber eher nicht

Berlin Die Digitalisierung bietet vielen älteren Menschen Chancen - allerdings profitieren davon nicht alle. Das ist das Fazit des achten Altersberichts, den Bundesfamilienministerin Franziska Giffey vorgestellt hat.

Der achte Altersbericht befasst sich mit Entwicklung und Anwendung digitaler Technologien sowie mit deren Auswirkungen vor allem in den Lebensbereichen Wohnen, Mobilität, soziale Integration, Gesundheit, Pflege und auch mit dem Leben im Quartier. „Digitalisierung ist für ältere Menschen genauso wichtig wie für die nachfolgenden Generationen", sagte der Chef der Altersberichtskommission, Andreas Kruse. Der Zugang sei aber noch sehr unterschiedlich. So hat sich beispielsweise gezeigt, dass zwar immer mehr ältere Frauen digitale Medien nutzen. Bei den über 80-Jährigen, die das Internet nutzen, waren jedoch im Jahr 2018 nur knapp 40 Prozent Frauen, während sie insgesamt in dieser Altersgruppe zwei Drittel der älteren Bevölkerung ausmachen. Zu diesem Unterschied zwischen Männern und Frauen tragen neben traditionellen Rollenbildern auch die Berufsbiografien von Frauen bei: Ältere Frauen waren zum Teil gar nicht oder häufig in geringerem Umfang sowie in technikferneren Berufen erwerbstätig als Männer.