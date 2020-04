Einkommen im Alter : Altersarmut wächst in NRW schneller als bundesweit

Viele ältere Menschen verfügen über weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens. Foto: dpa/Michael Reichel

Berlin Die Altersarmut nimmt in Nordrhein-Westfalen deutlich schneller zu als im Bundesdurchschnitt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Das Papier verrät auch warum.

Demnach ist der Anteil der Empfänger von Grundsicherung im Alter an allen Personen ab 65 Jahren in Nordrhein-Westfalen zwischen 2013 und 2018 spürbar stärker gestiegen als im Bundesdurchschnitt. Während 2013 noch 3,8 Prozent der Älteren in NRW die Grundsicherung bezogen, waren es 2018 bereits 4,3 Prozent – ein Anstieg um mehr als ein Drittel. Im Bundesdurchschnitt wuchs die Quote dagegen nur von 3,0 auf 3,2 Prozent zwischen 2013 und 2018.

Experten führen die größere Altersarmut in NRW vor allem auf die Strukturbrüche im größten Ballungsraum Deutschland, dem Ruhrgebiet, zurück, wo die Armutsquote insgesamt seit 2008 deutlich gestiegen ist. Frauen im Rentenalter müssen besonders häufig auf staatliche Unterstützung zurückgreifen. Die Grundsicherungsquote der Frauen lag in NRW 2018 mit 4,5 Prozent um 0,6 Punkte oberhalb des Werts der Männer. Der geschlechterspezifische Unterschied war damit in NRW spürbar stärker ausgeprägt als im Bundesdurschnitt. Deutschlandweit bezogen 3,1 Prozent der über 65-jährigen Männer die Grundsicherung und 3,3 Prozent der Frauen.