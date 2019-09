Soziale Grundsicherung : Im Westen gibt es mehr arme Rentner als im Osten

Exklusiv Berlin Der Anteil der Bezieher von Grundsicherung im Alter ist im Westen fast doppelt so hoch wie im Osten. Doch das könnte sich bald umdrehen.

Die Altersarmut ist derzeit in Westdeutschland ein größeres Problem als in Ostdeutschland. Das geht aus eigenen Berechnungen auf Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamt hervor, die unserer Redaktion vorliegen. Demnach waren in den zehn westdeutschen Bundesländern ohne Berlin Ende vergangenen Jahres 4,15 Prozent der über 65-Jährigen auf die soziale Grundsicherung im Alter angewiesen. Dagegen bezogen in den sechs ostdeutschen Bundesländern einschließlich Berlins erst 2,15 Prozent der Älteren die Grundsicherung. Zählt man Berlin, wo die Quote der Grundsicherungsempfänger mit 6,5 Prozent sehr hoch ist, zu den westdeutschen Ländern hinzu, fällt der Unterschied noch größer aus. In diesem Fall erreicht die Quote der Grundsicherungsempfänger in Westdeutschland 4,36 Prozent. Bundesweit liegt sie bei gut drei Prozent.