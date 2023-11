Ehemalige Bundeskanzlerin Merkel mahnt Muslime in Deutschland zu Eintreten gegen Antisemitismus

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat muslimische Migrantinnen und Mitgranten in Deutschland zum Eintreten gegen Antisemitismus aufgefordert. Es sei wichtig, „dass sich jeder, der in unserem Land lebt, zu den Werten unseres Grundgesetzes bekennen muss“, hieß es in einer am Mittwoch in Berlin verbreiteten Erklärung Merkels. Richtig sei zugleich, „dass es niemals einen Generalverdacht gegen muslimische Menschen geben darf, wenn in ihrem Namen Gewalt verübt wird“.