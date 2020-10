Ehemaliger Bundespräsident : Wulff für externe Rassismus-Studie bei Sicherheitsbehörden

Berlin Alt-Bundespräsident Christian Wulff hat sich für eine externe Begutachtung rassistischer Vorkommnisse bei Bundeswehr, Polizei und Sicherheitsbehörden ausgesprochen. Die Untersuchung könne Vertrauen in den Behörden wieder stärken, so Wulff.

Eine entsprechende Studie müsse dieses Kriterium erfüllen, sagte Wulff am Mittwoch in Berlin. „Ich lege Wert auf diese externe Beurteilung, weil man bei allen Bereichen, wo es Korpsgeist gibt, schlichtweg auch gelegentlich mal von außen drauf schauen muss.“

Eine solche Untersuchung könne Vertrauen in die betroffenen Behörden stärken oder wieder herstellen, sagte Wulff. Bei rein internen Ermittlungen sei die Gefahr zu groß, dass fragwürdiges Verhalten vertuscht werde, erklärte er unter Verweis auf Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Rassismus sei in allen gesellschaftlichen Bereichen vorhanden, so Wulff. „Und es wäre völlig abenteuerlich, wenn es bei der Polizei überhaupt keinen gäbe.“ Die Mehrzahl der Polizisten halte täglich den Kopf hin und habe es verdient, dass auch extern bestätigt werde, dass Rassismus in der Polizei bekämpft werde.