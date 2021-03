CDU und Fridays for Future : Laschet noch nicht auf Klima-Kurs

Meinung Ein junger Konservativer streitet für den Erhalt der Dörfer im Rheinischen Braunkohlerevier und fordert einen früheren Kohleausstieg – am besten schon 2030.

Vor Armin Laschets möglichem Wechsel vom Rheinufer ins Kanzleramt stellt sich meine Generation die Fragen: Versteht er die existenziellste Bedrohung unserer Zeit? Mit welcher Klimaagenda gehen die Christdemokraten in den Wahlkampf? Und schaffen sie es, dabei authentisch zu bleiben? Diese Fragen betreffen mich zweifach: Ich bin Teil der Jungen Union der CDU – und ja, auch Klimaaktivist bei Fridays for Future. Das ist kein Widerspruch. Klimaschutz geht selbstverständlich auch geleitet von konservativen Werten.

Weiteres Engagement Seit 2019 ist er im NRW-Landesvorstand der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen aktiv und leitet das Team der UNICEF-Jugend am linken Niederrhein. Als Bezirkssprecher bei Amnesty International setzt er sich für Menschenrechte ein. Seit Anfang 2021 darf er koordinatorische Aufgaben am Niederrhein für die Europa-Union NRW übernehmen.

Klimaaktivismus Röhrich initiierte Anfang 2019 die erste Fridays-for-Future-Demonstration in Kleve. Seit März 2019 setzt er sich als Vorstandsmitglied von Fridays for Future Kleve für eine bessere Klimapolitik ein - als Engagierter in der Kirchengemeinde auch aus christlicher Verantwortung heraus.

Zwar sind wir in Europa nicht diejenigen, die am frühesten und am stärksten von den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Doch die verheerenden Auswirkungen steigenden Temperaturen sind auch schon bei uns spürbar, etwa druch Waldsterben und Extremwetterlagen. Deswegen betreiben wir Klimaschutz auch für uns und unsere Kinder. Eines kommt uns dabei gelegen: Bei der Klimapolitik geht es - im Rahmen wissenschaftlicher Notwendigkeiten - auch um demokratische Kompromisse. Über das Ziel, weit vor der Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu sein, können wir nicht mehr streiten. Über einen Teil der Maßnahmen müssen wir es aber. Die richtigen Maßnahmen zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels auszuhandeln, kann am besten die konservative Politik – mit Maß und Mitte. So können wir Laschets Dreiklang einhalten: ökologisch, ökonomisch und sozial.