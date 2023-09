Wahlen im Oktober Was Sie über die Landtagswahlen in Hessen und Bayern wissen müssen

Auch in Bayern möchte der amtierende Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für eine weitere Amtszeit antreten. Das könnte ihm laut Umfrageergebnissen gelingen: 36 Prozent der Befragten gaben an, für die CSU zu stimmen, wenn heute Landtagswahl wäre. Damit könnte Söder zwar nicht alleine regieren, er würde das Amt des Ministerpräsidenten aber behalten, wenn er einen geeigneten Koalitionspartner findet. Die SPD setzt auf ihren Fraktionsvorsitzenden Florian von Brunn, die Grünen gehen mit Katharina Schulze und Ludwig Hartmann in die Landtagswahlen. Der Spitzenkandidat der Freien Wähler ist Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger. Erst kürzlich wurden Vorwürfe laut, er habe in seiner Jugend antisemitische Flugblätter verfasst. Aiwanger behauptete daraufhin, dass diese von seinem Bruder stammten – wie sie in seinen Schulranzen gelangten, daran könne er sich nicht mehr erinnern. Seit dem Vorfall sind die Zustimmungswerte für seine Partei auf einem Rekordhoch: Am 8. September sagten 16 Prozent der Befragten in der Sonntagsfrage der Forschungsgruppe Wahlen, sie wollten für die Freien Wähler stimmen. Die Partei wäre damit ein möglicher Koalitionspartner für die CSU. Für die FDP tritt der Landesvorsitzende Martin Hagen an, Adelheid Rupp führt die Linke im Wahlkampf. Die AfD kandidiert mit einer Doppelspitze: Katrin Ebner-Steiner und Martin Böhm.