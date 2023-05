Allensbach-Umfrage SPD fällt auf tiefsten Stand seit Juli 2018 — Union im Höhenflug

58 Prozent der Menschen sorgen sich demnach darum, dass aufgrund neuer Vorgaben für das Heizen und eine bessere Energieeffizienz von Gebäuden höhere Lasten auf sie zukommen. „Ob man sich zutraut, diese Kosten zu schultern, hängt in hohem Maße von der eigenen materiellen Situation ab“, so die Meinungsforscherin. So rechne „in den höheren Schichten“ eine Mehrheit mit steigender Belastung, aber nur 17 Prozent mit einer Überforderung - in der Mittelschicht sorge sich dagegen jeder Dritte, dass ihn Mehrkosten überfordern könnten, in den schwächeren sozialen Schichten eine Mehrheit.