Laut Verband Alleinerziehende profitieren kaum von Kindergrundsicherung

Die von der Bundesregierung geplante Kindergrundsicherung enthält nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft Interessenvertretung Alleinerziehende (Agia) kaum Verbesserungen für alleinerziehende Mütter oder Väter. Alleinerziehende benötigten bessere Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit, erklärte der Dachverband katholischer Vereine am Donnerstag in Dortmund. Hierzu gehöre eine verlässliche Kinderbetreuung auch an Grundschulen, die aktuell durch den Fachkräftemangel und Kostensteigerungen zunehmend eingeschränkt würden.