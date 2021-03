Kriseninstrument : So funktioniert die Vertrauensfrage im Bundestag

So funktioniert die Vertrauensfrage im Bundestag

Die Vertrauensfrage ist in Artike 68 des Grundgesetzes verankert. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin Nach ihrer Kehrtwende bei der Osterruhe am Mittwoch forderte die Opposition Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, die Vertrauensfrage zu stellen. Doch ist eine solche Aufforderung rechtlich bindend? Alle wichtigen Infos zur Vertrauensfrage.

Was genau ist die Vertrauensfrage?

Die Vertrauensfrage ist ein Instrument, mit dem Krisen zwischen Parlament und Regierung bewältigt werden sollen. Ziel ist eine handlungsfähige Regierung. Die Bundeskanzlerin kann also durch einen Antrag überprüfen lassen, ob sie noch die Zustimmung der Mehrheit der Bundestagsabgeordneten hat. Ist das der Fall, kann sie damit ihre Position als Kanzlerin stärken. Erhält sie nicht die mehrheitliche Zustimmung, kann der Bundespräsident auf Vorschlag der Kanzlerin binnen 21 Tagen den Bundestag auflösen. Die Gesetzesgrundlage für die Vertrauensfrage bildet Artikel 68 des Grundgesetzes .

Wer kann die Vertrauensfrage stellen?

Dieses Instrument steht einzig und allein der Bundeskanzlerin zu. Fordern Mitglieder des Bundestags die Kanzlerin zur Vertrauensfrage auf, ist das rechtlich nicht bindend – die Kanzlerin muss dem also nicht nachkommen.

Wie funktioniert die Vertrauensfrage?

Die Bundeskanzlerin hat jederzeit die Möglichkeit, im Bundestag den Antrag zu stellen, ihr das Vertrauen auszusprechen. Das kann auch in Verbindung mit einem Gesetzentwurf oder einem Sachantrag geschehen.

Wie die Kanzlerin abstimmen lässt, ist gesetzlich nicht geregelt. In den fünf bisherigen Fällen wurde die Form der sogenannten Namentlichen Abstimmung gewählt, also einer offenen Abstimmung. Dabei erhalten die Abgeordneten personenbezogene Stimmkarten, die sie in Wahlurnen einwerfen.