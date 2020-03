Frank Walter Steinmeier (SPD): Bundespräsident von 2017 bis heute

Der langjährige Außenminister wurde 2017 zum Bundespräsidenten gewählt. Als erstes deutsches Staatsoberhaupt sprach Frank-Walter Steinmeier in Yad Vashem, bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum 5. World Holocaust Forum am 23. Januar 2020 in Jerusalem. Er begann seine Rede auf Hebräisch.