Streit auf Kosten vergewaltigter Frauen Schlagabtausch zwischen Strack-Zimmermann und Schwarzer

Allerdings kann das nur Vorbildfunktion haben, wenn es eigentlich um die Sache geht. Diesmal aber geht es nicht um Vergewaltigungsopfer. Sie dienen nur als polemisches Mittel. Und das verbietet sich. Es macht die Betroffenen erneut zu Opfern. Es sorgt auch dafür, dass die Zuschauer dieses Schlagabtauschs sich befremdet abwenden, weil so offensichtlich ist, dass es dabei um Profilierung, weniger um Inhalte geht. Die eigentliche Frage ist ja brennend: Was verhindert weiteres Leid in der Ukraine – die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit des Landes durch Waffenlieferungen oder Verhandlungen mit Putin, um die Waffen zum Schweigen zu bringen? Und natürlich ist diese Frage so unschuldig nicht zu stellen, denn Putin will derzeit gar nicht verhandeln. Es geht also auch um den politischen Preis, den Friedensinitiativen derzeit hätten – und wer darüber entscheidet, wie lange Ukrainerinnen und Ukrainer ihr Leben und ihre Unversehrtheit einsetzen wollen, um einen aggressiven Despoten wie Putin aufzuhalten. Diese Fragen führen in Dilemma-Überlegungen, das macht sie so schwierig. Denn natürlich verlängern Waffenlieferungen den Waffengang und damit das Leid. Doch gibt es mit Kriegstreibern wie Putin auch keine einfachen Möglichkeiten, die Aggressionen zu beenden, ohne neue, vielleicht schlimmere Auseinandersetzungen zu riskieren.