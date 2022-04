Kritik an Friedensbewegung : Graf Lambsdorff nennt Ostermarschierer „fünfte Kolonne Putins“

Alexander Graf Lambsdorff beim Landesparteitag der NRW-FDP am 2.4.22. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Bonn Kann man in Zeiten des Ukraine-Kriegs auf Ostermärsche gehen? FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff findet dafür deutliche Worte: Der Außenpolitik-Experte hat die Ostermarschierer als „die fünfte Kolonne Wladimir Putins, politisch und militärisch“ bezeichnet.

Unweigerlich denkt man an CDU-Generalsekretär Heiner Geißler und seine Aussage von 1983, es sei der Pazifismus der 30er Jahre gewesen, der „Auschwitz“ erst möglich gemacht habe.

Kann man in Zeiten des Ukraine-Kriegs auf Ostermärsche gehen? Am Karfreitag, dem 15. April 1960, starteten Atomkriegsgegner zum ersten Ostermarsch in Deutschland. In den Hochzeiten der Friedensbewegung kamen Hunderttausende Teilnehmer. Auch für dieses Jahr sind in Dutzenden Städten Friedensdemonstrationen angekündigt. Angesichts der Debatte um deutsche Waffenlieferungen und das 100-Millarden-Paket zur Aufrüstung der Bundeswehr dürfte die Bewegung neuen Zulauf erhalten.

Für Lambsdorff ein Ding der Unmöglichkeit: „Wenn Ostermarschierer jetzt Abrüstung fordern und in Interviews vorschlagen, die Ukraine gewaltfrei zu unterstützen, spucken sie den Verteidigern Kiews und Charkiws ins Gesicht“, schreibt der Außenpolitiker in der „Zeit“. „Sie traumatisieren die zu uns Geflüchteten ein zweites Mal, denn sie schützen die Mörder und Vergewaltiger von Butscha, Irpin und Mariupol.“

Klar ist: Die Friedensbewegung steht unter Druck. Und mit ihr die Kirchen, die angesichts der ungehemmten Aggression des Kriegsherrn Putin erklären müssen, welchen Stellenwert die Bergpredigt und die christliche Friedensbotschaft haben. Der Riss geht dabei durch beide Kirchen.

So erklärt der ehemalige evangelische Militärbischof Sigurd Rink in der „Zeit“, der Verteidigungskrieg der Ukraine sei „ethisch legitim“. Die Kirchen sollten deshalb auch Waffenlieferungen befürworten. Zugleich stellte er sich vor die deutsche Friedenspolitik: Sie könne scheitern, sei deshalb aber noch nicht falsch. Es gebe jedoch Grenzen des Pazifismus. „Als Christenmensch muss ich nach den Geboten der Bergpredigt die andere Wange hinhalten und Unrecht leiden. Gleichzeitig muss ich die schützen, die mir anvertraut sind.“ Daher komme die Idee des gerechten oder gerechtfertigten Krieges.

Anders die frühere evangelische Bischöfin Margot Käßmann. „Der Versuch, mit Russland in Frieden zu leben, war richtig“, sagte die frühere EKD-Ratsvorsitzende der Hamburger Wochenzeitung. „Das wird auch nach dem Krieg wieder nötig sein.“

„Jetzt den Pazifismus zu verdammen, weil man nicht weiß, wie man den Krieg stoppen soll, das ist falsch“, fügte die Theologin hinzu. Sie sei keine Radikalpazifistin. „Es ist klar, dass man Aggressoren stoppen muss. Aber es ist auch klar, dass es keinen sauberen Verteidigungskrieg gibt.“ Käßmann wandte sich gegen Waffenlieferungen für die Ukraine. „Waffen werden nicht die Lösung sein, sondern Friedensverhandlungen.“ Die frühere Bischöfin kritisierte zugleich die Friedensbewegung: Diese hätte nach der Annexion der Krim 2014 auf massive Sanktionen drängen sollen. Stattdessen habe man das Unrecht hingenommen.

Auch in der katholischen Kirche zeigen sich unterschiedliche Perspektiven. Militärbischof Franz-Josef Overbeck hat das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr begrüßt und Waffenlieferungen an die Ukraine verteidigt. Laut christlicher Ethik seien zwar zunächst friedliche Mittel zu ergreifen, es gebe jedoch Grenzen, so der Essener Bischof.

Die Ukraine habe ein Recht auf Selbstverteidigung; das müsse die Bundesregierung unterstützen. Das Gebot „Du sollst nicht töten“ gelte für jeden Menschen. Wer sich daran aber nicht halte, müsse davon abgehalten werden, weiter zu töten, sagte der Ruhrbischof.

Kritischer sieht das der Präsident der katholischen Friedensbewegung Pax Christi, Bischof Peter Kohlgraf. Das Recht auf Selbstverteidigung in einem Krieg sei zwar friedensethisch legitim. „Die Frage ist aber: Richte ich durch die Art und Weise, wie ich mich wehre, am Ende größeren Schaden an“, sagte der Mainzer Bischof. Zu fragen sei auch, was Waffenlieferungen an die Ukraine bedeuteten angesichts eines Gegners, der über Nuklearwaffen sowie möglicherweise über chemische und biologische Waffen verfüge.

Eine pazifistische Stimme sei weiterhin wichtig, betonte der Bischof. Er sei aber auch nicht naiv, sagte Kohlgraf. Mit Putin könne man „nicht einfach eine Gesprächsrunde eröffnen“.

