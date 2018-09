Alexander Gauland berichtet von drei Gesprächen mit Hans-Georg Maaßen

Berlin Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen steht derzeit wegen seiner Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz in der Kritik. Nun meldet sich auch AfD-Politiker Alexander Gauland zu Wort und berichtet von Treffen.

Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hat mit Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen nach eigener Darstellung dreimal Kontakt gehabt. Gauland berichtete am Dienstag, Maaßen habe ihn bei einem Empfang gefragt, „ob wir uns mal unterhalten könnten“. Daraufhin sei es im vergangenen Januar zu einem kurzen Gespräch gekommen, bei dem es „nur allgemeine Sicherheitseinschätzungen“ gegeben habe.

Gauland betonte: „Er hat natürlich in keiner Weise uns irgendwelche Ratschläge gegeben.“ Maaßen habe ihm aber angeboten, sich an ihn zu wenden, falls es Probleme geben sollte. Dies habe er auch getan, als der Verdacht aufgetaucht sei, in der AfD-Bundestagsfraktion könne es einen „Einflussagenten der Russen“ geben. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz habe sich der Frage angenommen und ihm dann gut zwei Wochen später Entwarnung gegeben.