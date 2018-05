Alexander Dobrindt verschärft Kritik an „Anti-Abschiebe-Industrie“

Berlin CSU-Landesgruppenchef Dobrindt verschärft seine Kritik an Anwälten und Hilfsorganisationen, die vor Gericht gegen die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber klagen. Er nennt sie „Abschiebe-Saboteure“.

Seehofer beklagt „Verfall der guten Sitten“

Kritik an Demonstrationen gegen Abschiebungen nach Afghanistan äußerte auch Bundesinnenminister Horst Seehofer. „Ich habe kein Verständnis für Menschen, die gegen die Abschiebung von Straftätern protestieren. Das ist ein Verfall der guten Sitten“, sagte der CSU-Chef der „Bild am Sonntag“. Wegen der Sicherheitslage in Afghanistan schieben die deutschen Behörden seit 2017 nur noch Straftäter, terroristische Gefährder und Menschen, die „die Mitwirkung an der Identitätsfeststellung hartnäckig verweigern“, in das von Krieg gezeichnete Land ab.