Atomausstieg verschoben : Letzte drei Atomkraftwerke bleiben länger in Betrieb

Letzte drei Atomkraftwerke bleiben länger in Betrieb

Berlin Drei Atomkraftwerke werden bis zum 15. April des kommenden Jahres weiter betrieben. Das hat der Bundestag am Freitag entschieden. Insgesamt halte man aber am Atomausstieg fest.

Der Bundestag hat den vorübergehenden Weiterbetrieb der letzten drei deutschen Atomkraftwerke zur Sicherung der Stromversorgung beschlossen. Die Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland sollen damit bis zum 15. April kommenden Jahres in Betrieb bleiben, wie der Bundestag mit den Stimmen der Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP am Freitag in Berlin beschloss. Im Zuge des Atomausstiegs hätten die Kraftwerke eigentlich zum Jahresende abgeschaltet werden sollen.