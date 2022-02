Aktuelle Untersuchung : Gendern spaltet auch die Jungen

Köln In geschlechtergerechter Sprache sehen viele eher das Trennende. Einer aktuellen Studie zu Folge empfindet knapp die Hälfte der 14- bis 35-Jährigen in Deutschland die Gender-Debatte als nervend.

Gendern, der Versuch einer geschlechtergerechten Sprache, ist auch dort hoch umstritten, wo man breite Zustimmung vermuten würde: bei der jüngeren Generation. Einer aktuellen Studie des Kölner Rheingold-Instituts zufolge zeigt sich mehr als die Hälfte (54 Prozent) der 14- bis 35-Jährigen in Deutschland von der Debatte genervt oder empfindet Gendern als sprachliche Stolperfalle, die vom Inhalt ablenkt.

Es sei nicht zielführend, dass Gendern die gesellschaftlichen Gräben noch tiefer werden lasse, betont Barbolini. Sie rät zu behutsamer Verwendung. Vielfach werde die Unterscheidung in einen männlichen und einen weiblichen Part am Ende eines Wortes als etwas empfunden, das die Trennung eher verstärke als aufhebe. „Wo ein *innen, da ein Außen“, werden Studienteilnehmer zitiert. Wenn Gendern zu strikt durchgesetzt werde, fühlten Menschen sich provoziert. Tatsächlich sind nur elf Prozent der Befragten dafür, überall und konsequent zu gendern.

„Gendern im offiziellen Raum ist wichtiger als im inoffiziellen, im geschriebenen Raum wichtiger als im gesprochenen“, so die Studienleiterin Barbolini. Was im Job-Kontext mittlerweile zum guten Ton gehöre, könne bei Einforderung im privaten Umfeld Irritationen hervorrufen. Gendern sollte vor allem eines sein: „Ein freundliche Erinnerung, die für mehr Gleichberechtigung sensibilisiert.“ Bei der schriftlichen Form gibt sie dem Schrägstrich oder Sternchen am Wortende den Vorzug vor dem Unterstrich.